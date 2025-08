Capitão Son diz adeus ao Tottenham. "É a decisão mais difícil da minha carreira"

O capitão do Tottenham, Son Heung-min, anunciou que está de saída após dez temporadas no clube londrino.

Em conferência de imprensa na Coreia do Sul, onde o clube fez uma digressão pelo segundo ano devido ao forte impacto que o avançado tem no país, Son anunciou que tomou a decisão de deixar o clube.

"Antes de começarmos, queria apenas partilhar a informação que decidi sair do clube neste verão. O clube está a ajudar-me a tomar a minha decisão. Não estou aqui para falar da minha próxima equipa, só me quero focar no jogo de amanhã por agora", começou por dizer.

Son, de 33 anos, chegou ao Tottenham em 2015, proveniente do Bayer Leverkusen por uma verba a rondar os 30 milhões de euros.

O avançado rapidamente se afirmou e ao longo das dez temporadas, marcou 173 golos e registou 95 assistências em 454 jogos pelos "Spurs".

"Esta é a decisão mais difícil que tive de tomar na minha carreira, estive aqui dez anos. Atingi tudo o que podia pelo Tottenham e agora preciso de um novo ambiente, um novo desafio. Estou grato porque o clube respeitou a minha decisão", explica.

O grande momento de Son pelos Spurs chegou na época passada quando venceu o seu primeiro troféu pelo clube ao conquistar a Liga Europa. Destaca-se ainda o prémio Puskàs que venceu em 2020 com um grande golo individual frente ao West Ham.

"Cheguei como um miúdo de 23 anos, nem sequer sabia falar inglês e agora vou-me embora como um adulto. Obrigado a todos os adeptos, isto foi como casa para mim. Já tomei a decisão há algum tempo, não têm sido dias nem semanas fáceis", concluiu.

De acordo com a imprensa internacional, o futuro de Son deverá passar pelos Estados Unidos da América. O avançado estará a negociar com o Los Angeles FC, embora o acordo ainda não esteja fechado.

Son deixará a Premier League como o asiático com mais jogos, golos e assistências na história da competição.