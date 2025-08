David Luiz junta-se aos portugueses do Pafos no Chipre

O Pafos FC, do Chipre, anunciou a contratação do defesa David Luiz, que assinou um contrato de dois anos.

É o regresso do central de 38 anos à Europa, que desde 2021 esteve no futebol brasileiro no Flamengo e no Fortaleza.

O Pafos conta com o diretor desportivo português Rodolfo Vaz e, por esse motivo, contrata habitualmente no mercado nacional. Do plantel fazem parte jogadores como Bruno Langa, João Correia, Domingos Quina, Alexandre Brito, Pepê Rodrigues e Anderson Silva.

David Luiz chegou à Europa pela primeira vez em 2006 para jogar no Benfica. Esteve quatro épocas e meia nas águias até rumar ao Chelsea.

O central jogou ainda no PSG e no Arsenal, com uma segunda passagem pelos "blues" pelo meio. Fez 57 internacionalizações pela seleção brasileira.