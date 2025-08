Liga Europa. Gigante de Gibraltar ou clube com cheirinho a novo da Arménia no caminho do Sp. Braga

O Sp. Braga vai defrontar o vencedor do encontro entre Lincoln Red Imps e Noah FC na próxima fase da Liga Europa, caso ultrapasse o Cluj da Roménia.

O Lincoln Red Imps, treinado pelo espanhol Juan Bezares, é o clube grande de Gibraltar, fundado em 1976. Nas últimas 25 edições da liga, conquistaram 22.

É neste clube de Gibraltar que joga Bernardo Lopes desde 2014/15, altura em que deixou o Marítimo. Já internacional pelo Gibraltar, Lopes passou pela formação de Tires e Estoril Praia antes de chegar ao futebol profissional pela porta do Benfica.



Já o Noah FC é um clube da Arménia, fundado em 2017, que conta com três portugueses no plantel: Gonçalo Silva, David Sualehe e Gonçalo Gregório. Na primeira jornada do campeonato arménio, a equipa do croata Sandro Perkovic goleou o Shirak por 4-0. Apenas Sualehe foi titular.

O Sp. Braga joga na quinta-feira, e uma semana depois, contra o Cluj para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa. Os romenos, onde em tempos idos tantos portugueses jogaram, são treinados por Dan Petrescu, um futebolista importante do país que disputou os Mundiais de 1994 e 1998 e ainda os Europeus de 1996 e 2000.

Entre os dois jogos desta eliminatória europeia, os minhotos jogam a primeira jornada da Liga, contra o Tondela, em Braga, no domingo. O primeiro apito vai soar às 20h30.