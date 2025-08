FIFA enfrenta pedido de compensação multimilionário de futebolistas por violação da lei europeia

Na altura, o futebolista colocara a FIFA em tribunal depois de ser condenado a pagar 10 milhões de euros ao Lokomotiv Moscovo por ter rescindido sem justa causa com os russos.

Esta história começa em outubro. O Tribunal de Justiça da União Europeia, na sequência de uma ação judicial por parte de Lassana Diarra , decretou que a FIFA violava as leis da concorrência e do trabalho da UE.

"Este acórdão é muito mais abrangente do que Bosma(...)

O internacional francês ficou uma temporada sem jogar futebol após o Charleroi ter evitado contratá-lo pelo receio de ser responsável pelo pagamento da avultada multa e ainda sujeito a outras penalizações desportivas. A seguir, o tribunal europeu alegou que as regras violam o "livre movimento dos jogadores de futebol”.

O advogado de Diarra avisou que o acórdão é muito mais abrangente do que a Lei Bosman. A decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia contra os regulamentos de transferência da FIFA deverá "implicar obrigatoriamente uma mudança nas regras", assumiu então José Manuel Meirim, jurista e antigo presidente do Conselho de Disciplina, em declarações à Renascença.

Como reação, a FIFA anunciou então que colocaria em marcha as alterações necessárias ao seu regulamento após a decisão tribunal da UE contra as leis de transferências mundial.

Agora, a Justice for Players, uma fundação dos Países Baixos que representa futebolistas e ex-futebolistas, admite avançar com uma ação judicial coletiva contra a FIFA e cinco federações de futebol – Países Baixos, França, Alemanha, Bélgica e Dinamarca – por causa do regulamento de transferências.