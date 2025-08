Haise e o Benfica. “São mais fortes do que nós”

O treinador do Nice, Franck Haise, deixou elogios ao Benfica após a derrota da sua equipa na pré-aliminatória da Liga dos Campeões.

“Eles são mais fortes do que nós, já sabíamos disso antes e, no final do jogo, temos de reconhecer que demos o melhor que podíamos dar nas circunstâncias do momento. É preciso ser muito eficaz. Ao longo de todo o jogo, sentimos que temos de fazer muitas coisas e que, para eles, são mais simples. Não estamos na mesma categoria, sabíamos disso antes e sabemos disso no final do jogo”, referiu.

O técnico acrescentou: “O Benfica joga a Champions League todos os anos, é um adversário de nível de Champions, com jogadores com uma experiência diferente. Nós estamos a construir, eles estão habituados a estar no topo”.

Sobre a partida da segunda mão, na próxima terça-feira, no estádio da Luz, Franck Haise não atira a toalha ao chão.

“Temos de abordar o jogo com a mesma determinação. Obviamente, será fora de casa, eles estão a ganhar por 2-0, mas estes jogos devem ajudar-nos a crescer. O discurso é continuar a aprender, a lutar, a procurar obter um resultado. Vamos voltar à luta. Mesmo que eles sejam melhores, mesmo que sejam mais fortes. Não há resignação, apenas a constatação de que o adversário é mais forte. Vamos entrar em campo com a esperança de conseguir o feito”.

Haise pede reforços: “O Benfica pode comprar jogadores por 20 a 25 milhões, o que não é o nosso caso. Fazemos com os nossos meios, que não são ridículos, mas não são os mesmos”.

O Benfica está em vantagem, por 2-0, e a segunda mão está marcada para a próxima terça-feira.