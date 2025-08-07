Barcelona retira braçadeira a Ter Stegen

É mais um episódio na novela do ano em Espanha O Barcelona retira a braçadeira de capitão ao guarda-redes Ter Stegen.

O guardião alemão está a responder a um processo disciplinar depois de ter recusado assinar um documento médico que validaria a lesão nas costas e permitiria ao clube utilizar 80% do salário do jogador para inscrever novos reforços.

“O FC Barcelona anuncia que, após o processo disciplinar aberto contra o jogador Marc-André ter Stegen, e até que este assunto seja definitivamente resolvido, o clube, por acordo mútuo com a Direção Desportiva e a equipa técnica, decidiu retirar temporariamente o seu papel de capitão da equipa. Durante este período, as funções de primeiro capitão serão assumidas pelo atual vice-capitão, Ronald Araújo”, escrevem os catalães.

Ter Stegen, de 33 anos, esteve a época passada quase sempre lesionado com rotura do tendão rotuliano. Realizou apenas nove jogos pelo clube e quatro pela seleção.

Esta temporada tem agora uma lesão nas costas.