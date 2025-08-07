Cristiano Ronaldo. Arábia Saudita é “melhor opção” para João Félix

O avançado Cristiano Ronaldo garante que João Félix fez bem ao preferir a liga saudita ao campeonato português para prosseguir a carreira.

“Acho que foi melhor opção para o Félix do que jogar na liga portuguesa, basta verem a quantidade de estrelas que há na Arábia. Independentemente de não jogar a Champions, foi uma decisão muito acertada da parte dele”, referiu o capitão luso aos jornalistas.

CR7 insiste que o campeonato da Arábia Saudita é uma “liga muito competitiva”.

João Félix chegou a ser falado para os encarnados, mas Cristiano Ronaldo não tem dúvidas: “Ninguém roubou nada ao Benfica”.

Esta quinta-feira, o Al Nassr derrotou o Rio Ave, por 4-0, com três golos de Cristiano Ronaldo e duas assistências de João Félix.