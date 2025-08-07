Depois da morte do Pelé palestiniano, federação de futebol diz que já morreram 807 atletas em ataques israelitas

Pérola negra. Gazela. Pelé da Palestina. Era assim que era conhecido Sulejman Al-Obeid naquele território. O golo mágico contra o Iémen em 2010, qual tesourada voadora, funciona como uma estátua espiritual que o homenageia. Jogou quase 25 vezes pela seleção e marcou 100 golos na carreira, em clubes em Gaza e na Cisjordânia.

Penduradas as botas, transformou-se num cidadão como os outros cidadãos, num território castigado pelas bombas, pólvora e crises intermitentes. O ataque hediondo do Hamas, a 7 de outubro de 2023, provocou uma ofensiva militar interminável do exército israelita em Gaza e isso tornou Sulejman Al-Obeid num cidadão ainda mais vulnerável e exposto.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Com os alimentos a escassear, os habitantes da Faixa de Gaza investem em procissões até zonas perigosas para receber comida. Sulejman Al-Obeid também o fez e um ataque israelita, na quarta-feira, roubou-lhe a vida.

“O antigo jogador da seleção palestiniana Suleiman Al-Obaid foi morto por um ataque israelita que visou civis à espera de ajuda humanitária no sul da Faixa de Gaza”, informou a federação palestiniana de futebol nas redes sociais.

A lenda daquele país à espera de ser país e das suas dignidades e liberdades tinha cinco filhos. Tinha 41 anos e deixou um legado especial no Markaz Khadamat Al-Shatea, segundo a CNN.

“As suas impressionantes habilidades e a velocidade no campo permitiram-lhe um lugar na seleção nacional”, escreveu numa nota a federação. "Fez 24 partidas internacionais e marcou dois golos, o mais famoso deles um vólei contra o Iémen em 2010.”

De acordo com aquela entidade, pelo menos 807 atletas e treinadores perderam a vida desde outubro de 2023. Contas feitas pela federação, 321 dessas 807 vítimas eram futebolistas.

Éric Cantona, uma lenda especial do futebol, escreveu nas redes sociais em homenagem a Al-Obeid. “Israel acabou de matar a estrela da seleção palestiniana Suleiman Al-Obeid enquanto esperava por ajuda em Rafah. Chamavam-lhe Pelé da Palestina.”

Depois, em letras garrafais, acrescentou: “Até quando vamos deixá-los cometer este genocídio? Libertem a Palestina”.

A seleção da Palestina, em 98.º no ranking da FIFA, ficou no quinto lugar do apuramento para Campeonato do Mundo de 2026, apenas a um ponto do Omã, a primeira nação apurada para os play-offs. Na derradeira jornada, a 10 de junho de 2025, a Palestina deixou-se empatar contra o Omã aos 90'+7 minutos, num jogo disputado na Jordânia, no King Abdullah II Stadium.

Uma das figuras da seleção é Oday Dabbagh, um avançado que passou pelo Arouca entre 2021 e 2023.