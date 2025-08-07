Dez anos depois e ainda a recuperar de acidente. Michail Antonio deixa West Ham

O West Ham confirma que o avançado Michail Antonio, de 35 anos, deixa o clube, após 10 anos.

O jogador jamaicano, que sofreu um acidente grave em dezembro de 2024, não vai continuar ao serviço dos “Hammers”.

Apesar disso, o clube garante que Antonio vai continuar a receber o apoio necessário para a recuperação.

“Michail será sempre um membro muito querido e respeitado da família West Ham United. Tal como tem sido o caso desde dezembro, o clube continuará a apoiá-lo e a ajudá-lo na sua reabilitação, oferecendo-lhe acesso a treinos, instalações e cuidados médicos, se necessário”, esclarece o comunicado.

Michail Antonio chegou ao West Ham em 2015, proveniente do Nottingham Forest. Fez 323 jogos e marcou 83 golos. É o melhor marcador do clube na Premier League.

Não é ainda claro se o avançado vai pendurar as botas. Certo é que vai ainda ser homenageado pelo West Ham.