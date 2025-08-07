Jorge Jesus. “Benfica ficou muito mais forte”

Na véspera do início do campeonato luso, o treinador do Al Nassr, Jorge Jesus, analisa a posição dos três grandes portugueses.

Em declarações ao Canal 11, Jesus confirma a melhoria do FC Porto, assinala a perda de Gyokeres nos leões e elogia as aquisições dos encarnados.

"O Benfica, com as aquisições que fez, ficou muito mais forte. O Sporting perdeu um grande jogador, fazia golos de qualquer maneira, não é fácil de substituir. Não quer dizer que não seja forte, mas o Benfica, na minha opinião, reforçou-se bem. E o FC Porto melhorou muito a sua qualidade individual, que na época passada não tinha", referiu.

A liga portuguesa abre esta sexta-feira com a partida entre Casa Pia e Sporting, a partir das 20h15, em Rio Maior.