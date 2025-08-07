Menu
  Bola Branca 18h16
  07 ago, 2025
Nem a brincar. Hat-trick para Cristiano Ronaldo

07 ago, 2025 - 21:50

Rio Ave pagou a fatura num jogo de preparação.

A+ / A-

O Al Nassr, de Jorge Jesus, goleou o Rio Ave, em mais um jogo de preparação para a nova época. Portugueses do clube saudita estiveram em destaque.

Na partida disputada no estádio Algarve, Cristiano Ronaldo fez um “hat-trick”, um deles de penálti, em 70 minutos em campo.

Já João Félix também foi titular e contribuiu com duas assistências.

O outro golo do jogo foi apontado por Simakan, o primeiro do encontro, a passe do criativo português, ex-Chelsea.

Nota ainda para Mané, que desperdiçou uma grande penalidade.

Esta foi a última partida de preparação do Rio Ave antes do início do campeonato.

