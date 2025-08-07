Nem a brincar. Hat-trick para Cristiano Ronaldo

07 ago, 2025 - 21:50
O Al Nassr, de Jorge Jesus, goleou o Rio Ave, em mais um jogo de preparação para a nova época. Portugueses do clube saudita estiveram em destaque.
Na partida disputada no estádio Algarve, Cristiano Ronaldo fez um “hat-trick”, um deles de penálti, em 70 minutos em campo.
Já João Félix também foi titular e contribuiu com duas assistências.
O outro golo do jogo foi apontado por Simakan, o primeiro do encontro, a passe do criativo português, ex-Chelsea.
Nota ainda para Mané, que desperdiçou uma grande penalidade.
Esta foi a última partida de preparação do Rio Ave antes do início do campeonato.