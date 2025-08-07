Menu
  Bola Branca 18h16
  06 ago, 2025
Sporting de Braga procura frente ao Cluj ficar mais perto do play-off da Liga Europa

07 ago, 2025 - 06:00 • Lusa

O Sporting de Braga reencontra uma equipa que defrontou na edição 2012/13 da Liga dos Campeões.

O Sporting de Braga defronta esta quinta-feira o Cluj, na Roménia, pelas 17h30, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, com os olhos no play-off de acesso à fase de liga.

Após superar os búlgaros do Levski Sófia na segunda pré-eliminatória, com um empate em reduto alheio (0-0) e um triunfo caseiro, após prolongamento (1-0), o Sporting de Braga reencontra uma equipa que defrontou na edição 2012/13 da Liga dos Campeões.

Embora o técnico ‘arsenalista’, Carlos Vicens, considere improvável resolver já a eliminatória com o experiente Cluj na Roménia, um triunfo da equipa portuguesa deixa-a mais perto do play-off de acesso à fase de liga da Liga Europa.

Caso supere o Cluj, uma equipa que soma já nove partidas oficiais em 2025/26, com o saldo de três vitórias, três empates e três derrotas, o Sporting de Braga vai defrontar no play-off o Lincoln Red Imps (Gibraltar) ou o Noah (Arménia).

O jogo do Sporting de Braga com o Cluj, na Roménia, relativo à primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, está agendado para as 19:30 locais (17:30 de Lisboa), e terá a arbitragem de Elchin Masiyev, do Azerbaijão.

