Três portugueses e Gyökeres entre os nomeados à Bola de Ouro

07 ago, 2025 - 15:58 • Carlos Calaveiras
Os portugueses Vitinha, João Neves e Nuno Mendes, todos do PSG, estão entre os nomeados à Bola de Ouro, da France Football. O avançado Gyökeres que trocou Sporting por Arsenal também está na lista dos 30 nomeados.
Do campeão francês também estão Dembélé, Donnarumma, Doué, Hakimi, Kvaratskhelia e Fabián Ruiz.
Já o Barcelona tem quatro candidatos ao prémio: Lewandowski, Pedri, Raphinha e Yamal.
O prémio vai ser entregue a 22 de setembro no Théâtre du Châtelet, em Paris.
Veja a lista completa: