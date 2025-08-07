Menu
Três portugueses e Gyökeres entre os nomeados à Bola de Ouro

07 ago, 2025 - 15:58 • Carlos Calaveiras

Veja a lista completa. O prémio vai ser entregue a 22 de setembro.

Os portugueses Vitinha, João Neves e Nuno Mendes, todos do PSG, estão entre os nomeados à Bola de Ouro, da France Football. O avançado Gyökeres que trocou Sporting por Arsenal também está na lista dos 30 nomeados.

Do campeão francês também estão Dembélé, Donnarumma, Doué, Hakimi, Kvaratskhelia e Fabián Ruiz.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Já o Barcelona tem quatro candidatos ao prémio: Lewandowski, Pedri, Raphinha e Yamal.

O prémio vai ser entregue a 22 de setembro no Théâtre du Châtelet, em Paris.

Veja a lista completa:

