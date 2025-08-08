Atenção, Benfica. Guessand deixa Nice

O avançado costa-marfinense Evann Guessand deixou o Nice, a quatro dias do jogo dos franceses com o Benfica na Liga dos Campeões, e é reforço do Aston Villa, informou o emblema da Liga inglesa.

"O Aston Villa tem a satisfação de comunicar a contratação de Evan Guessand. O avançado chega proveniente do OGC Nice (...). Versátil e capaz de jogar na linha da frente, foi considerado o melhor jogador do Nice na última época", indicam os ingleses.

Guessand, que foi o melhor marcador do Nice no campeonato, com 12 golos, de um total de 13 na época, já tinha falhado na quarta-feira o jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões entre Nice e Benfica, na Riviera francesa, que os lisboetas venceram por 2-0.

O Benfica volta a jogar com o Nice na terça-feira, na segunda mão, em jogo com início às 20:00, no Estádio da Luz, e que terá arbitragem do italiano Marco Guida.