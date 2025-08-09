Iñigo Martinez diz adeus ao Barcelona e olá ao Al Nassr

09 ago, 2025 - 20:08
O Barcelona oficializou, este sábado, a saída de Iñigo Martínez. O defesa central estará a caminho do Al Nassr, de Jorge Jesus.
Os catalães agradecem o “profissionalismo, dedicação, esforço e compromisso” do jogador em dujas 46 jogos sob a batuta de Hansi Flick, sendo uma das peças chaves para o sucesso da linha defensiva subida pretendida pelo técnico germânico.
Martínez abandona Barcelona com uma La Liga, uma Taça do Rei e uma Supertaça no currículo. O defesa central rescindiu o contrato que tinha renovado com os culés na época passada para rumar, ao que tudo indica, ao Al Nassr de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix.