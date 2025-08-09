Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 08 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Iñigo Martinez diz adeus ao Barcelona e olá ao Al Nassr

09 ago, 2025 - 20:08

Defesa central espanhol segue para a Arábia Saudita.

A+ / A-

O Barcelona oficializou, este sábado, a saída de Iñigo Martínez. O defesa central estará a caminho do Al Nassr, de Jorge Jesus.

Os catalães agradecem o “profissionalismo, dedicação, esforço e compromisso” do jogador em dujas 46 jogos sob a batuta de Hansi Flick, sendo uma das peças chaves para o sucesso da linha defensiva subida pretendida pelo técnico germânico.

Martínez abandona Barcelona com uma La Liga, uma Taça do Rei e uma Supertaça no currículo. O defesa central rescindiu o contrato que tinha renovado com os culés na época passada para rumar, ao que tudo indica, ao Al Nassr de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 08 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Aldeia na Índia arrasada por deslizamento de terra

Aldeia na Índia arrasada por deslizamento de terra

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?