  • Bola Branca 18h16
  • 08 ago, 2025
França

PSG contrata guarda-redes

09 ago, 2025 - 20:58

Chevalier entra, Donnarumma pode estar de saída do campeão francês.

A+ / A-

O PSG oficializou a contratação do guarda-redes Lucas Chevalier, que chega do Lille.

O guardião, de 23 anos, assinou por cinco temporadas.

A verba envolvida no negócio não foi confirmada, mas, segundo a imprensa, o campeão gaulês vai pagar 55 milhões de euros.

Chevalier disse estar “a realizar um sonho. Desde criança que queria jogar ao mais alto nível”.

Em três épocas no Lille, o guarda-redes esteve em 127.

A chegada de mais um guardião adensa a dúvida em relação à continuidade de Donnarumma, que entrou no último ano de contrato com os parisienses e está a ser apontado ao Manchester United.

