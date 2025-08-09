PSG contrata guarda-redes

09 ago, 2025 - 20:58
O PSG oficializou a contratação do guarda-redes Lucas Chevalier, que chega do Lille.
O guardião, de 23 anos, assinou por cinco temporadas.
A verba envolvida no negócio não foi confirmada, mas, segundo a imprensa, o campeão gaulês vai pagar 55 milhões de euros.
Chevalier disse estar “a realizar um sonho. Desde criança que queria jogar ao mais alto nível”.
Em três épocas no Lille, o guarda-redes esteve em 127.
A chegada de mais um guardião adensa a dúvida em relação à continuidade de Donnarumma, que entrou no último ano de contrato com os parisienses e está a ser apontado ao Manchester United.