Crystal Palace ganha Supertaça

10 ago, 2025 - 17:24
O Crystal Palace conquista a Supertaça de Inglaterra, nas grandes penalidades, ultrapassando o Liverpool.
A partida terminou empatada a duas bolas e foi decidida da marca dos 11 metros. Vários falharam, mas o detentor da Taça acabou por se seperiorizar.
O campeão inglês não confirmou a superioridade esperada. O Crystal Palace esteve por cima em grande parte do encontro.
Nota para mais uma homenagem a Diogo Jota e o irmão, com um minuto de silêncio no início da partida. Alguns adeptos não foram respeitadores.
Curiosamente, o primeiro golo do Liverpool foi apontado ao minuto 20, o número da camisola do avançado luso.