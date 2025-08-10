Menu
  Bola Branca 18h16
  08 ago, 2025
Inglaterra

Crystal Palace ganha Supertaça

10 ago, 2025 - 17:24

Decisão nas grandes penalidades após quatro golos.

A+ / A-

O Crystal Palace conquista a Supertaça de Inglaterra, nas grandes penalidades, ultrapassando o Liverpool.

A partida terminou empatada a duas bolas e foi decidida da marca dos 11 metros. Vários falharam, mas o detentor da Taça acabou por se seperiorizar.

O campeão inglês não confirmou a superioridade esperada. O Crystal Palace esteve por cima em grande parte do encontro.

Nota para mais uma homenagem a Diogo Jota e o irmão, com um minuto de silêncio no início da partida. Alguns adeptos não foram respeitadores.

Curiosamente, o primeiro golo do Liverpool foi apontado ao minuto 20, o número da camisola do avançado luso.

Ouvir
