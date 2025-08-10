Hummels despede-se com derrota

10 ago, 2025 - 21:50
O veterano Mats Hummels, de 36 anos, teve, este domingo, o seu jogo de despedida.
O internacional alemão foi titular na partida do Borussia Dortmund contra a Juventus.
Hummels fez 724 jogos oficiais, maioritariamente em Borussia Dortmund e Bayern Munique, mas também Roma. Foi ainda internacional germânico por 78 partidas.
Foi campeão do Mundo pela Alemanha, uma vez campeão Sub21, seis vezes campeão nacional, conquistou quatro taças da Alemanha, seis Supertaças.
A equipa italiana acabou por levar a melhor e vencer, por 2-1, com golos de Andrea Cambiasso (que bisou aos 16 e 53 minutos).
Já pelos germânicos ainda descontou Max Beier.
João Mário e Francisco Conceição foram titulares e Tiago Djaló foi suplente utilizado.