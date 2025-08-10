Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 08 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Alemanha

Hummels despede-se com derrota

10 ago, 2025 - 21:50

Internacional termina carreira de luxo aos 36 anos.

A+ / A-

O veterano Mats Hummels, de 36 anos, teve, este domingo, o seu jogo de despedida.

O internacional alemão foi titular na partida do Borussia Dortmund contra a Juventus.

Hummels fez 724 jogos oficiais, maioritariamente em Borussia Dortmund e Bayern Munique, mas também Roma. Foi ainda internacional germânico por 78 partidas.

Foi campeão do Mundo pela Alemanha, uma vez campeão Sub21, seis vezes campeão nacional, conquistou quatro taças da Alemanha, seis Supertaças.

A equipa italiana acabou por levar a melhor e vencer, por 2-1, com golos de Andrea Cambiasso (que bisou aos 16 e 53 minutos).

Já pelos germânicos ainda descontou Max Beier.

João Mário e Francisco Conceição foram titulares e Tiago Djaló foi suplente utilizado.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 08 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?