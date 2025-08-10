"Morreu como?" Mohamed Salah critica UEFA por homenagem vazia ao "Pelé da Palestina"

10 ago, 2025 - 13:34 • João Pedro Quesado
Mohamed Salah criticou publicamente a UEFA (União das Associações Europeias de Futebol) por ignorar a causa da morte do futebolista conhecido como "Pelé da Palestina" na homenagem da organização ao jogador — que morreu devido a um ataque aéreo israelita na Faixa de Gaza, enquanto esperava por ajuda humanitária.
Suleiman Ahmed Zaid Al-Obeid tinha 41 anos e jogava em várias posições na frente de ataque. Marcou mais de 100 golos durante a carreira, dois sendo pela seleção palestiniana, em 24 internacionalizações.
Futebol Internacional
A morte foi confirmada pela federação da Palestina nas redes sociais. Foi também aí que a UEFA homenageou o jogador, dizendo "adeus" a Suleiman al-Obeid, "um talento que deu esperança a inúmeras crianças, até nos tempos mais negros".
A publicação foi sendo criticada pelos utilizadores da rede social X, por não referir nenhum do contexto da morte de Suleiman al-Obeid. Salah juntou-se a esse coro no sábado, perguntando se a UEFA podia "dizer-nos como ele morreu, onde, e porquê".
O jogador do Liverpool, egípcio, tem demonstrado publicamente o apoio aos civis afetados pela guerra na Faixa de Gaza — as mortes no território já ultrapassam as 60 mil, numa altura em que a falta de alimentos está a provocar casos graves de desnutrição.