  • Bola Branca 18h16
  • 08 ago, 2025
Futebol internacional

Adeptos do Crystal Palace cancelaram minuto de silêncio em homenagem a Diogo Jota e André Silva

11 ago, 2025 - 10:10 • Hugo Tavares da Silva

Árbitro interrompeu o momento passados 20 segundos. Van Dijk disse estar “desiludido” e Arne Slot admite que pode não ter havido má intenção. “Eu olho para o respeito que o Diogo e o André tiveram pelo mundo fora.”

Dada a ordem para o minuto de silêncio por parte do árbitro Chris Kavanagh, esperava-se que tudo decorresse como é suposto na Supertaça de Inglaterra. Seriam homenageados Diogo Jota e André Silva durante aqueles 60 segundos silenciosos.

Mas não foi assim. Uma zona do estádio com adeptos do Crystal Palace começou a manifestar-se. E os seguidores do Liverpool reagiram (e também do Palace, convém, dizer, a exigir respeito pelos futebolistas). Depois de apenas 20 segundos, Kavanagh interrompeu a homenagem em Wembley aos irmãos que perderam a vida, em julho, num acidente de viação.

O treinador dos reds, Arne Slot, afirmou ser um homem “positivo” e disse que a ação não terá sido planeada e que não terá havido má intenção, admitindo até que o adepto ou os adeptos em questão não se terão apercebido do minuto de silêncio. “Eu olho para o respeito que o Diogo e o André tiveram pelo mundo fora.”

Crystal Palace ganha Supertaça

Decisão nas grandes penalidades após quatro golos.

Van Dijk disse estar “desiludido” no final da partida, que até sorriu aos de Londres, nos penáltis. “É a única coisa que posso dizer. Muita gente tentou abafar a situação, mas obviamente isso não ajudou. É o que é.”

O central neerlandês lembrou que é impossível controlar uma multidão de 80 mil pessoas. “Se essas pessoas vão para casa e vão felizes com elas próprias, então…”

O Crystal Palace venceu o primeiro troféu da temporada no mítico Wembley, em Londres. O Liverpool até esteve em vantagem em duas ocasiões, com golos dos reforços Hugo Ekitiké e Jeremie Frimpong, mas Jean Mateta e Ismaila Sarr deixaram tudo empatado e levaram o jogo para os penáltis.

