Adeptos do Crystal Palace cancelaram minuto de silêncio em homenagem a Diogo Jota e André Silva

Dada a ordem para o minuto de silêncio por parte do árbitro Chris Kavanagh, esperava-se que tudo decorresse como é suposto na Supertaça de Inglaterra. Seriam homenageados Diogo Jota e André Silva durante aqueles 60 segundos silenciosos.

Mas não foi assim. Uma zona do estádio com adeptos do Crystal Palace começou a manifestar-se. E os seguidores do Liverpool reagiram (e também do Palace, convém, dizer, a exigir respeito pelos futebolistas). Depois de apenas 20 segundos, Kavanagh interrompeu a homenagem em Wembley aos irmãos que perderam a vida, em julho, num acidente de viação.

O treinador dos reds, Arne Slot, afirmou ser um homem “positivo” e disse que a ação não terá sido planeada e que não terá havido má intenção, admitindo até que o adepto ou os adeptos em questão não se terão apercebido do minuto de silêncio. “Eu olho para o respeito que o Diogo e o André tiveram pelo mundo fora.”