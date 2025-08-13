Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 14 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

França

Dívidas atiram Ajaccio para a sexta divisão francesa

13 ago, 2025 - 19:37

Clube ainda pode recorrer.

A+ / A-

A Federação Francesa de Futebol (FFF) anunciou a exclusão do Ajaccio de todas as competições nacionais.

O clube foi castigado pela Direção Nacional de Controlo de Gestão (DNCG) com descida administrativa.

O Ajaccio terminou a última época no 12.º lugar da Ligue 2, mas com 13 milhões de euros de dívida, incluindo seis milhões em dívidas fiscais, acabou afastado.

O clube ainda pode recorrer, mas, se o castigo se mantiver, vai ter de começar no Regional 1, o equivalente à sexta divisão.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 14 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?