Dívidas atiram Ajaccio para a sexta divisão francesa

13 ago, 2025 - 19:37
A Federação Francesa de Futebol (FFF) anunciou a exclusão do Ajaccio de todas as competições nacionais.
O clube foi castigado pela Direção Nacional de Controlo de Gestão (DNCG) com descida administrativa.
O Ajaccio terminou a última época no 12.º lugar da Ligue 2, mas com 13 milhões de euros de dívida, incluindo seis milhões em dívidas fiscais, acabou afastado.
O clube ainda pode recorrer, mas, se o castigo se mantiver, vai ter de começar no Regional 1, o equivalente à sexta divisão.