Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 14 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Cluj

Petrescu. “Acreditamos na qualificação”

13 ago, 2025 - 20:55

A partida entre Sp. Braga e Cluj está marcada para as 19h30 desta quinta-feira.

A+ / A-

O treinador do Cluj, Dan Petrescu, acredita na qualificação para o play-off, apesar da derrota na primeira mão.

Em conferência de imprensa, Petrescu não deixou dúvidas: “quer marcar primeiro”, mas queixou-se de falta de sorte.

“Sendo ou não um treinador com experiência, precisamos de alguma sorte, que nos falhou no primeiro jogo. Na minha opinião, o empate era o resultado mais justo. O Sp. Braga teve três ou quatro chances e marcou dois golos, tem jogadores com muita qualidade. Nas competições europeias, às vezes, temos grandes resultados, esperamos que amanhã seja um desses dias”, referiu.

O técnico romeno deixa o aviso: “Enquanto for possível, nós acreditamos na qualificação, queremos muito passar. Sabemos que vamos defrontar uma equipa muito forte, com jogadores com muita experiência, mas vamos jogar a nossa chance. Vamos tentar marcar um golo primeiro”.

A partida entre Sp. Braga e Cluj está marcada para as 19h30 desta quinta-feira.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 14 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?