Petrescu. “Acreditamos na qualificação”

O treinador do Cluj, Dan Petrescu, acredita na qualificação para o play-off, apesar da derrota na primeira mão.

Em conferência de imprensa, Petrescu não deixou dúvidas: “quer marcar primeiro”, mas queixou-se de falta de sorte.

“Sendo ou não um treinador com experiência, precisamos de alguma sorte, que nos falhou no primeiro jogo. Na minha opinião, o empate era o resultado mais justo. O Sp. Braga teve três ou quatro chances e marcou dois golos, tem jogadores com muita qualidade. Nas competições europeias, às vezes, temos grandes resultados, esperamos que amanhã seja um desses dias”, referiu.

O técnico romeno deixa o aviso: “Enquanto for possível, nós acreditamos na qualificação, queremos muito passar. Sabemos que vamos defrontar uma equipa muito forte, com jogadores com muita experiência, mas vamos jogar a nossa chance. Vamos tentar marcar um golo primeiro”.

A partida entre Sp. Braga e Cluj está marcada para as 19h30 desta quinta-feira.