PSG conquista Supertaça Europeia nas grandes penalidades

O PSG derrota o Tottenham, nas grandes penalidades, depois de um empate 2-2 no tempo regulamentar.

A equipa inglesa chegou a estar a vencer por 2-0, mas os campeões franceses conseguiram o empate nos descontos.

Pelo Tottenham marcaram Van de Ven e Romero. Por sua vez, Lee Kang-in e Gonçalo Ramos apontou para os franceses.

Já da marca dos 11 metros, Vitinha falhou o primeiro, mas o PSG acabou por levar a melhor e o penálti decisivo foi de Nuno Mendes.

No PSG estiveram Vitinha e Nuno Mendes titulares e Gonçalo Ramos, que entrou para marcar. João Neves estava castigado e não pode ser opção. Do lado inglês nota para Palhinha, que se estreou, e o conhecido Porro, ex-Sporting.

A partida, disputada em Udine, Itália, foi arbitrada pelo português João Pinheiro.

O campeão francês junta mais um título depois de campeonato, taça de França e Liga dos Campeões, entre outras.