  • Bola Branca 18h17
  • 14 ago, 2025
Vitinha. Vitória “difícil” na Supertaça e Bola de ouro “o mais à frente possível”

13 ago, 2025 - 23:12

PSG conquistou, esta quarta-feira, a Supertaça Europeia derrotando o Tottenham, nas grandes penalidades.

O médio Vitinha falou, em declarações à Sporttv, sobre a Supertaça Europeia, a nomeação para a Bola de Ouro e a morte de Jorge Costa.

O jogo

"Sabíamos que ia ser difícil. Temos uma semana de pré-época. Não tivemos nenhum jogo. Pouco ritmo, pouca disponibilidade, o que é normal. O Tottenham em duas bolas paradas faz dois golos. Animicamente deita-nos abaixo. Acreditamos sempre até ao fim. Acreditamos mesmo. Não é primeira vez que demos uma reviravolta. Sabíamos que um golo metia-nos no jogo e que eles iam tremer. Felizmente conseguimos marcar e levar o jogo para penáltis"

Bola de Ouro

"Sabe muito bem. Tive a oportunidade de dizer quando saiu a lista que estava contente pelo reconhecimento individual, mas só depois do sucesso coletivo. Mereciam que fossem mais [jogadores do PSG]. Só o conseguimos pelo sucesso coletivo. Felizmente estou nomeado e espero ficar o mais à frente possível"

Jorge Costa

"À família toda a força do Mundo. Não consigo imaginar o quão difícil deve ser. À família portista e a todos os portugueses, lamentar a sua morte. Foi uma grande figura do nosso desporto".

O PSG conquistou, esta quarta-feira, a Supertaça Europeia derrotando o Tottenham, nas grandes penalidades, depois de um empate 2-2 no tempo regulamentar.

