Chelsea inclui família de Diogo Jota e André Silva no bónus para os jogadores pela vitória no Mundial

14 ago, 2025 - 09:39 • Hugo Tavares da Silva
O Chelsea vai incluir a família de Diogo Jota e André Silva no bónus que os jogadores vão receber por terem vencido o Mundial de Clubes.
Segundo o "The Athletic", a decisão foi partilhada por futebolistas e diretores dos blues, que venceram o PSG na final, no MetLife Stadium, por 3-0, 10 dias depois do acidente de viação que vitimou os irmãos em Espanha.
O clube inglês meteu ao bolso cerca de 100 milhões de euros com a participação no primeiro Mundial de Clubes da história neste formato que se aproxima do futebol de seleções.
Futebol internacional
Cada jogador, e agora a família de Diogo Jota e André Silva, vai receber cerca de 430 mil euros.
Pedro Neto, amigo próximo de Diogo Jota, foi um dos jogadores usados por Enzo Maresca no triunfo nos Estados Unidos.