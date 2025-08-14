Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 14 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol internacional

Chelsea inclui família de Diogo Jota e André Silva no bónus para os jogadores pela vitória no Mundial

14 ago, 2025 - 09:39 • Hugo Tavares da Silva

O clube inglês meteu ao bolso cerca de 100 milhões de euros com a participação no primeiro Mundial de Clubes da história neste formato que se aproxima do futebol de seleções.

A+ / A-

O Chelsea vai incluir a família de Diogo Jota e André Silva no bónus que os jogadores vão receber por terem vencido o Mundial de Clubes.

Segundo o "The Athletic", a decisão foi partilhada por futebolistas e diretores dos blues, que venceram o PSG na final, no MetLife Stadium, por 3-0, 10 dias depois do acidente de viação que vitimou os irmãos em Espanha.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O clube inglês meteu ao bolso cerca de 100 milhões de euros com a participação no primeiro Mundial de Clubes da história neste formato que se aproxima do futebol de seleções.

Adeptos do Crystal Palace cancelaram minuto de silêncio em homenagem a Diogo Jota e André Silva

Futebol internacional

Adeptos do Crystal Palace cancelaram minuto de silêncio em homenagem a Diogo Jota e André Silva

Árbitro interrompeu o momento passados 20 segundos(...)

Cada jogador, e agora a família de Diogo Jota e André Silva, vai receber cerca de 430 mil euros.

Pedro Neto, amigo próximo de Diogo Jota, foi um dos jogadores usados por Enzo Maresca no triunfo nos Estados Unidos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 14 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?