  • Bola Branca 18h17
  • 14 ago, 2025
Real Madrid

Mastantuono chegou ao “maior clube do mundo”

14 ago, 2025 - 16:25

Argentino, de 18 anos, assinou contrato com os merengues por seis temporadas.

O jovem argentino Franco Mastantuono foi oficialmente apresentado no Real Madrid no dia do seu 18.º aniversário.

O presidente dos merengues não poupou nos elogios ao médio ofensivo ou extremo.

"Chega ao nosso clube um dos maiores talentos que emergiram no mundo do futebol nos últimos anos. Hoje, torna-se realidade o teu grande sonho e logo no dia do teu aniversário. Hoje, juntas-te à prestigiosa lista de jogadores argentinos que chegaram ao Real Madrid", referiu Florentino Pérez.

Já Mastantuono mostrou-se emocionado: “É um dia muito especial para mim, um concretizar de um sonho como jogador e como pessoa chegar a um clube como o Real Madrid, o maior clube do mundo. Vai ser um dia que irei recordar para sempre e prometo que vou dar a vida por esta camisola.”

O novo número 30 do Real Madrid deixou ainda um agradecimento ao “presidente e ao Xabi [Alonso] por confiarem em mim e a todas as pessoas que trabalham cá pela maneira como fui recebido”.

Mastantuono terá valido 45 milhões de euros ao River Plate e assinado um contrato com o Real Madrid por seis temporadas.

