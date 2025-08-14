Matic de saída do Lyon

14 ago, 2025 - 17:15
O Lyon, de Paulo Fonseca, oficializou a saída de Matic, ex-Benfica.
No entanto, o clube francês deixa grandes elogios ao veterano médio, que tinha mais um ano de contrato.
“Graças à sua experiência, elevado padrão de qualidade e liderança, desempenhou um papel fundamental na recuperação da equipa desde a sua chegada e continuou a afirmar-se como uma peça fundamental na época passada. Um verdadeiro profissional, afirmou-se também como uma figura fundamental no balneário e um apoio valioso para os jogadores mais jovens”, escreve o clube no comunicado.Matic, de 37 anos, fez duas épocas pelo Lyon e cumpriu 58 jogos, tendo marcado um golo e feito uma assistência.