Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 14 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

França

Matic de saída do Lyon

14 ago, 2025 - 17:15

Médio veterano tinha ainda um ano de contrato com o clube francês.

A+ / A-

O Lyon, de Paulo Fonseca, oficializou a saída de Matic, ex-Benfica.

No entanto, o clube francês deixa grandes elogios ao veterano médio, que tinha mais um ano de contrato.

“Graças à sua experiência, elevado padrão de qualidade e liderança, desempenhou um papel fundamental na recuperação da equipa desde a sua chegada e continuou a afirmar-se como uma peça fundamental na época passada. Um verdadeiro profissional, afirmou-se também como uma figura fundamental no balneário e um apoio valioso para os jogadores mais jovens”, escreve o clube no comunicado.

Matic, de 37 anos, fez duas épocas pelo Lyon e cumpriu 58 jogos, tendo marcado um golo e feito uma assistência.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 14 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?