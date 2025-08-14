VAR vai analisar cartões amarelos e cantos? Cenário está em cima da mesa

O VAR pode atuar em quatro cenários: lances de golo e de penálti, expulsões e em casos de identificação errada de jogadores. Desde a implementação da tecnologia na arbitragem portuguesa em 2017, a ideia sempre foi eliminar o erro grosseiro. Se o vídeo-árbitro agrada muita gente, também há quem revire os olhos com o tempo que se perde e também com a natureza das análises. Um dos mais fogosos críticos do VAR é Gary Lineker. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Pois bem, é exatamente do país do antigo avançado que chegam zunzuns de eventuais mudanças na lógica do VAR. Howard Webb, um antigo árbitro muitíssimo reputado e o chefe dos árbitros do futebol inglês, revelou à BBC que o International Football Association Board (IFAB) está “aberto a discussões” sobre recursos ao VAR de diferentes naturezas.

“Haverá definitivamente discussões à volta de possíveis extensões [no uso do VAR]”, confessou Webb. “Alguns acreditam que devemos usar o VAR mais extensivamente em determinadas situações, mas há outros que acham que isso não deve acontecer." Howard Webb disse à cadeia de televisão britânica que o VAR em Inglaterra procura corresponder às expectativas de adeptos e protagonistas. O protocolo do VAR no futebol inglês tem estado inalterado desde a sua implementação em 2019/20, nota, porém, se as pessoas do futebol quiserem aumentar o raio de ação do VAR, ele está aberto à ideia.