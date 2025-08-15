Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 15 ago, 2025
Espanha

Alerta Barcelona. Sobra Inaki Pena para a baliza

15 ago, 2025 - 16:34

Lesões e questões burocráticas retiram opções para a defesa das redes blaugrana.

Na véspera de defrontar o Maiorca, para a primeira jornada da liga espanhola, o Barcelona ainda não conseguiu inscrever os três reforços e os dois jogadores que renovaram contrato.

O campeão espanhol ainda não sabe se vai conseguiu utilizar as novidades Joan García, Marcus Rashford e Roony Bardghji e as renovações de Szczesny e Gerard Martín.

A situação mais preocupante é a baliza dos catalães: Ter Stegen está lesionado com gravidade, Joan Garcia e Szczesny não estão inscritos.

Se não houver novidades de última hora, a baliza blaugrana deverá ser entregue a Inaki Peña, que chegou a ser titular na época passada até à chegada do internacional polaco.

O técnico Hansy Flick admite não estar satisfeito com a situação: “Não estou feliz. Conheço a situação e confio no clube, mas temos de esperar até amanhã. Aconteceu a mesma coisa há um ano. Vamo-nos concentrar no jogo.”

