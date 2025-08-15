Fogos e calor extremo. “Não consigo entender que se jogue às 15h30”

O treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, contesta a hora da partida contra o Tondela (15h30).

“Não consigo entender que se jogue às 15h30, com o país a enfrentar incêndios, calor extremo e problemas que são realmente importantes, mais do que qualquer jogo de futebol. A DGS [Direção-Geral da Saúde] e o SNS [Serviço Nacional de Saúde] recomendam que as pessoas evitem estar ao ar livre até às 17h00”, lembra o técnico.

Hugo Oliveira reforça: “Nós queremos que o futebol seja para os adeptos. E para mim é incompreensível que se jogue às 15h30 quando queremos ter idosos e crianças nos estádios. Dizem que os jogos são para gente dos 8 aos 80 anos, mas depois não ouvimos as regras impostas pela DGS. Não consigo entender, temos de os proteger, tal como a integridade física dos jogadores”.

O técnico dos minhotos não tem dúvidas: “Vai ser difícil para nós e também para o Tondela. Temos de ser honestos e dizer que a qualidade do jogo não será igual com estas condições climatéricas. Queremos fazer do futebol um desporto apenas televisivo? É esse o caminho? Se é isso que queremos, vamos assumir. Mas se queremos os estádios cheios, então temos de proteger os adeptos e o jogo”.