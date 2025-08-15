Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 15 ago, 2025
Liverpool ganha no regresso a casa pós Diogo Jota

15 ago, 2025 - 22:26

Partida teve seis golos e grandes momentos de homenagem ao jogador português. Jogo teve também momento de racismo, mas alvo bisou.

O Liverpool derrotou o Bournemouth, por 4-2, no primeiro jogo da Premier League, mas ainda apanhou um susto.

O ambiente de Anfield Road voltou a ser especial, nesta que foi a primeira partida desde a morte de Diogo Jota.

O número 20 dos “reds” não foi esquecido com cartazes, fotografias, tarjas, cachecóis e, claro, o hino do clube e o arrepiante minuto de silêncio.

Os golos da equipa da casa foram apontados por Ekitiké, Gakpo, Chiesa e Salah.

Já os visitantes ainda chegaram ao empate com bis de Semenyo.

