Liverpool ganha no regresso a casa pós Diogo Jota

15 ago, 2025 - 22:26
O Liverpool derrotou o Bournemouth, por 4-2, no primeiro jogo da Premier League, mas ainda apanhou um susto.
O ambiente de Anfield Road voltou a ser especial, nesta que foi a primeira partida desde a morte de Diogo Jota.
O número 20 dos “reds” não foi esquecido com cartazes, fotografias, tarjas, cachecóis e, claro, o hino do clube e o arrepiante minuto de silêncio.
Os golos da equipa da casa foram apontados por Ekitiké, Gakpo, Chiesa e Salah.
Já os visitantes ainda chegaram ao empate com bis de Semenyo.