  Bola Branca 18h14
  15 ago, 2025
Brasil

Guarda-redes brasileiro perto de se tornar o jogador com mais jogos oficiais

16 ago, 2025 - 16:01

Fábio pode igualar o histórico Shilton.

O guarda-redes Fábio, do Fluminense, pode igualar o recorde de jogos oficiais disputados (1390) se entrar na próxima partida.

O Flu vai defrontar o Fortaleza, no mítico Maracanã, e, se entrar em campo vai igualar outro guardião: Peter Shilton, que disputou precisamente 1390 partidas.

Olhando para a carreira de Fábio, o guarda-redes, de 44 anos, realizou 976 jogos pelo Cruzeiro, 233 pelo próprio Fluminense, 150 pelo Vasco e 30 pelo União Bandeirante.

Shilton tem o seu nome no Guinness World Records e no site do IFFHS, o maior instituto de registo estatístico do futebol.

