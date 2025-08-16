Trincão ajuda Barcelona a inscrever dois reforços

O Barcelona conseguiu este sábado inscrever dois dos reforços (o guarda-redes Joan Garcia e o avançado Marcus Rashford).

O campeão espanhol está em contrarrelógio para cumprir as regras de fair play financeiro do país e, ao mesmo tempo, inscrever os novos atletas e os que renovaram.

A verba recebida pela transferência de Trincão para o Sporting (11 milhões por 50% do passe) terá sido decisiva para a resolução parcial do problema.

Pela quarta época consecutiva, o clube está com dificuldades. O Barcelona apenas pode utilizar 60% do salário de cada jogador que sai, e 20% do que recebe em transferências, para novos jogadores.

Os catalães ainda não conseguiram inscrever o reforço Roony Bardghji e Szczesny, Gerard Martín, Héctor Fort e Marc Bernal, que renovaram.

O Barça estreia-se já este sábado contra o Maiorca.