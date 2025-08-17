United foi melhor, mas Arsenal levou a melhor

17 ago, 2025 - 18:28
O Manchester United, de Ruben Amorim, perdeu, em casa, diante do Arsenal, na estreia da liga inglesa, época 2025/26.
O único golo dos “gunners” foi apontado por Calafiori, aos 13 minutos, aproveitando um erro do guarda-redes Bayindir.
Os red devils foram superiores, pressionaram, tiveram ocasiões, mas não conseguiram vencer o primeiro jogo em Old Trafford.
Do lado do United destaque para a titulares de Dalot e Bruno Fernandes.
Já pelo Arsenal esteve Gyokeres, discreto, que saiu aos 60 minutos.