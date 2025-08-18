Menu
  • Bola Branca 18h16
  • 18 ago, 2025
Espanha

André Silva é reforço do Elche

18 ago, 2025 - 16:54

Português tenta terceiro clube em Espanha.

O avançado André Silva é reforço do Elche, clube recém promovido à Liga espanhola. Assinou contrato por uma época, com outra de opção.

O jogador luso está, assim, de regresso a Espanha, país onde já representou Sevilha e Real Sociedad.

O valor da transferência não foi revelado, mas o jornalista Fabrizio Romano adianta que o negócio se fez por um milhão de euros, mais 1,5 em bónus.

Na época passada, o internacional português terminou a época no Werder Bremen, cedido pelo RB Leipzig, e fez um golo em oito jogos. Na primeira metade da temporada, fez um golo e três assistências em 15 encontros pelo RB Leipzig.

No Leche está agora também o português Martim Neto.

