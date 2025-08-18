Depois dos apupos e das dúvidas, Palmeiras de Abel vence no campo do Botafogo

O Palmeiras, orientado pelo português Abel Ferreira, venceu na madrugada por 1-0 em casa do Botafogo, para a 20.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, e segue na vice-liderança da Série A a quatro pontos do Flamengo.

O único golo do encontro que permitiu ao Palmeiras somar a segunda vitória consecutiva e ascender a segundo foi marcado por Felipe Anderson, jogador que representou o FC Porto, em 2020/21, aos 45 minutos, na sequência de uma assistência de Vitor Roque.

No estádio Nilton Santos, o Botafogo até entrou melhor, esteve perto de marcar por Marlon Freitas e Joaquin Correa, mas pecou pela ineficácia na concretização e acabou por ficar em desvantagem com o golo de Felipe Anderson, aos 45 minutos.

A toada da equipa da casa manteve-se na segunda parte, com Savarino, que entrou ao intervalo, a ficar perto do golo, uma vez mais negado pelo guarda-redes Weverton, mas o Palmeiras esteve ainda perto de marcar por Vitor Roque, aos 62 minutos, mas John não deixou.

O Palmeiras está na segunda posição do Brasileirão, com 39 pontos, mas menos um jogo do que o líder Flamengo, com 43, enquanto o Botafogo é quinto, com 29, em igualdade pontual com o São Paulo (6.º), mas também com um jogo em atraso.