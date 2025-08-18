Jogadora criticada pela sua aparência marcou um golo na estreia

18 ago, 2025 - 18:20
Depois de ter sido muito criticada, nas redes sociais, pelo aspeto físico, quando trocou o Celtic pelo Kilmarnock, respondeu no campo, com um golo.
Skye Stout, de 16 anos, marcou um dos golos da sua equipa, de livre direto, na vitória 6-2 diante do St. Johnstone.
A jovem futebolista escocesa viu a sua página e a do clube invadidas por milhares de comentários negativos devido aos seus problemas de pele.
O ódio pelas redes sociais foi tanto que clube e jogadora foram obrigados a apagar as publicações.