Escócia

Jogadora criticada pela sua aparência marcou um golo na estreia

18 ago, 2025 - 18:20

Skye Stout tem 16 anos e foi atacada nas redes sociais devido a um problema de pele.

Depois de ter sido muito criticada, nas redes sociais, pelo aspeto físico, quando trocou o Celtic pelo Kilmarnock, respondeu no campo, com um golo.

Skye Stout, de 16 anos, marcou um dos golos da sua equipa, de livre direto, na vitória 6-2 diante do St. Johnstone.

A jovem futebolista escocesa viu a sua página e a do clube invadidas por milhares de comentários negativos devido aos seus problemas de pele.

O ódio pelas redes sociais foi tanto que clube e jogadora foram obrigados a apagar as publicações.

