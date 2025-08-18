Treinador do Santos não resiste à maior derrota da carreira de Neymar

Depois da pesada derrota da última noite (0-6), o Santos demitiu o treinador Cléber Xavier.

"O Santos Futebol Clube comunica a saída do técnico Cleber Xavier. O clube agradece os serviços prestados pelo treinador e deseja sorte na sequência da carreira", escreve o clube numa publicação nas redes sociais.

O “peixe”, alcunha do Santos, sofreu derrota histórica em casa para a jornada 20 do Brasileirão.

O descalabro aconteceu na segunda parte, com cinco golos sofridos em menos de 45 minutos.

Os adeptos chegaram a virar as costas à partida, em sinal de protesto pela exibição da equipa.

Neymar, capitão do Santos, saiu em lágrimas do relvado, sendo confortado pelo treinador adversário Fernando Diniz. O astro brasileiro nunca tinha sofrido uma derrota tão pesada na carreira.