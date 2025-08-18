Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 18 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Brasil

Treinador do Santos não resiste à maior derrota da carreira de Neymar

18 ago, 2025 - 17:50

Derrota por 6-0 em casa fez rolar a cabeça de Cléber Xavier.

A+ / A-

Depois da pesada derrota da última noite (0-6), o Santos demitiu o treinador Cléber Xavier.

"O Santos Futebol Clube comunica a saída do técnico Cleber Xavier. O clube agradece os serviços prestados pelo treinador e deseja sorte na sequência da carreira", escreve o clube numa publicação nas redes sociais.

O “peixe”, alcunha do Santos, sofreu derrota histórica em casa para a jornada 20 do Brasileirão.

O descalabro aconteceu na segunda parte, com cinco golos sofridos em menos de 45 minutos.

Os adeptos chegaram a virar as costas à partida, em sinal de protesto pela exibição da equipa.

Neymar, capitão do Santos, saiu em lágrimas do relvado, sendo confortado pelo treinador adversário Fernando Diniz. O astro brasileiro nunca tinha sofrido uma derrota tão pesada na carreira.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 18 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?