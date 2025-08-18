Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 15 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

França

Vitinha dá vitória ao PSG

18 ago, 2025 - 00:11

Campeão francês entra a ganhar na liga gaulesa.

A+ / A-

O PSG abriu o campeonato francês com uma vitória com carimbo português.

Os parisienses derrotaram o Nantes, por 1-0, e o golo da vitória foi apontado por Vitinha.

Luis Enrique ainda poupou vários dos habituais titulares: Hakimi, Nuno Mendes, Marquinhos, Doue, Kvaratskhelia ou Dembelé, por exemplo, mas Vitinha continuou no meio-campo.

Do lado do Nantes destaque para Anthony Lopes, que evitou o golo de Gonçalo Ramos, num duelo entre internacionais portugueses.

O avançado luso ainda marcou na segunda parte, mas o tento foi anulado por fora de jogo.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 15 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?