Vitinha dá vitória ao PSG

18 ago, 2025 - 00:11
O PSG abriu o campeonato francês com uma vitória com carimbo português.
Os parisienses derrotaram o Nantes, por 1-0, e o golo da vitória foi apontado por Vitinha.
Luis Enrique ainda poupou vários dos habituais titulares: Hakimi, Nuno Mendes, Marquinhos, Doue, Kvaratskhelia ou Dembelé, por exemplo, mas Vitinha continuou no meio-campo.
Do lado do Nantes destaque para Anthony Lopes, que evitou o golo de Gonçalo Ramos, num duelo entre internacionais portugueses.
O avançado luso ainda marcou na segunda parte, mas o tento foi anulado por fora de jogo.