"Preferia jogar contra o Nice do que contra o Benfica": Mourinho e o play-off da Champions

O treinador José Mourinho admitiu hoje que o Benfica é melhor do que o Fenerbahçe, mas recusou-se a dar o favoritismo aos 'encarnados' no play-off de apuramento para a fase de liga da Liga dos Campeões de futebol. Em conferência de imprensa em Istambul, na véspera da receção ao clube português, Mourinho não quis dar o favoritismo ao Benfica apenas "por uma questão de princípio", porque reconhece "a capacidade, a qualidade, a experiência" das 'águias', além de receberem a segunda mão. "Há uma série de fatores que colocam o Benfica num patamar superior ao nosso. Mas por uma questão de princípio, de respeito próprio e não de desrespeito para com o nosso adversário, recuso-me a dizer que não temos as nossas possibilidades de passar. Vamos jogar tudo nestes dois jogos para tentar passar à fase de grupos", assegurou. Na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o Fenerbahçe afastou o Feyenoord, com um agregado de 6-4, com José Mourinho a considerar que "o Benfica é muito melhor" do que o conjunto neerlandês, pelo que preferia defrontar o Nice, equipa afastada pela equipa portuguesa.

“Quando eliminámos o Feyenoord, eu disse que o Benfica não estava contente de jogar contra o Fenerbahçe, mas se calhar errei, se calhar pensam que o Feyenoord é melhor do que nós e estão contentes de jogar contra nós. Se calhar, o Benfica pensa ‘nós somos o Benfica e a nós dá-nos igual jogar com o Fenerbahçe ou com o Feyenoord’. Eu como treinador do Fenerbahçe preferia jogar contra o Nice do que jogar contra o Benfica, porque o Benfica é muito mais forte do que o Nice”, disse. Apesar da vitória esclarecedora em casa sobre o Feyenoord, por 5-2, Mourinho disse a sua equipa tem de melhorar, “porque o Benfica joga melhor do que o Feyenoord”, “é forte, tem jogadores fortes, tem um bom treinador, a equipa está bem trabalhada, defende bem, não sofre golos, sabe jogar em ataque continuado, sabe jogar em contra-ataque, tem um bom banco, tem muitas soluções”. “É uma equipa da Liga dos Campeões e não da qualificação. Temos de fazer tudo melhor, contra o Feyenoord cometemos erros, sofremos quatro golos, se sofrermos quatro golos contra o Benfica, com certeza que não marcamos cinco”, alertou. Dizendo que o ambiente em Istambul não vai “afetar negativamente o Benfica”, mas pode “influenciar os jogadores do Fenerbahçe de uma forma muito positiva”, Mourinho não acredita que nenhuma das equipas vai inventar algo novo para este jogo. “Acho que o Benfica vai ser aquilo que tem sido e nós, pela qualidade do adversário, podemos não ser iguais, mas não vamos ser muito diferentes. Pode ser uma eliminatória dura, eventualmente com muitas duvidas no resultado, mas eu acredito muito no trabalho que fazemos antes do jogo e menos no que fazemos durante o jogo”, referiu.