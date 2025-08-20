Menu
  • 20 ago, 2025
Juan Bezares. "Eliminatória muito difícil"

20 ago, 2025 - 19:50

A partida entre Lincoln e Sp. Braga está marcada para as 20h00 desta quinta-feira.

O treinador do Lincoln Red, Juan Bezares, quer continuar a fazer história na Liga Europa.

O técnico fala em “sonho tornado realidade” que é disputar o playoff de acesso à Liga Europa.

“Sabemos o potencial que tem o Braga e será uma eliminatória muito difícil. O Carlos [Vicens] está a fazer um projeto que leva praticamente dois meses, com uma ideia de futebol muito boa, e não há dúvidas de que vamos ter de trabalhar muito para poder criar dificuldades ao Braga”, referiu.

