Juan Bezares. "Eliminatória muito difícil"

20 ago, 2025 - 19:50
O treinador do Lincoln Red, Juan Bezares, quer continuar a fazer história na Liga Europa.
O técnico fala em “sonho tornado realidade” que é disputar o playoff de acesso à Liga Europa.
“Sabemos o potencial que tem o Braga e será uma eliminatória muito difícil. O Carlos [Vicens] está a fazer um projeto que leva praticamente dois meses, com uma ideia de futebol muito boa, e não há dúvidas de que vamos ter de trabalhar muito para poder criar dificuldades ao Braga”, referiu.
A partida entre Lincoln e Sp. Braga está marcada para as 20h00 desta quinta-feira.