Real Madrid arranca campeonato com vitória magra

20 ago, 2025 - 00:57 • Redação
O Real Madrid arrancou esta terça-feira a Liga espanhola 2025/2026 com uma vitória, por 1-0, frente ao Osasuna, que poderá ser a nova equipa do sportinguista St. Juste.
O golo solitário foi apontado na segunda-parte por Kylian Mbappé, na conversão de uma grande penalidade.
O treinador Xabi Alonso deu a titularidade a três reforços: o ex-Benfica Alvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold e Dean Huijsen, e promoveu a estreia do jovem prodígio argentino Franco Mastantuono.
O campeão em título, FC Barcelona, entrou em campo no sábado e começou a Liga com uma vitória sobre o Maiorca, por 3-0.