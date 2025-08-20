Menu
Espanha

Real Madrid arranca campeonato com vitória magra

20 ago, 2025 - 00:57 • Redação

O treinador Xabi Alonso garantiu os três pontos na estreia pelos merengues na Liga espanhola.

O Real Madrid arrancou esta terça-feira a Liga espanhola 2025/2026 com uma vitória, por 1-0, frente ao Osasuna, que poderá ser a nova equipa do sportinguista St. Juste.

O golo solitário foi apontado na segunda-parte por Kylian Mbappé, na conversão de uma grande penalidade.

O treinador Xabi Alonso deu a titularidade a três reforços: o ex-Benfica Alvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold e Dean Huijsen, e promoveu a estreia do jovem prodígio argentino Franco Mastantuono.

O campeão em título, FC Barcelona, entrou em campo no sábado e começou a Liga com uma vitória sobre o Maiorca, por 3-0.

