Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 20 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Benfica

Wolfsburgo avisa: Amoura “só sairá se o preço for justo”

20 ago, 2025 - 16:09

Extremo argelino estará no radar do Benfica.

A+ / A-

O Wolfsburgo quer manter Mohamed Amoura e deixa aviso ao Benfica, clube que alegadamente está interessado no jogador.

Em entrevista ao jornal Wolfsburger Allgemeine, o diretor-geral Peter Christiansen explica o ponto da situação.

“Estamos na época das transferências, tudo pode acontecer. Mas isso não se aplica apenas ao Mo. Ele só sairá se o preço for justo. E só o venderemos se acreditarmos que, mesmo sem ele, continuamos a ter armas adequadas na equipa para poder causar danos aos adversários. Não queremos entrar na nova temporada enfraquecidos”, refere.

O dirigente do clube alemão espera que o jogador seja utilizado na primeira jornada da Bundesliga: “Por que motivo não jogaria?”

O argelino Amoura, de 25 anos, participou, na época passada, em 34 jogos, fez 10 golos e nove assistências.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 20 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?