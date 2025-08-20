Wolfsburgo avisa: Amoura “só sairá se o preço for justo”

20 ago, 2025 - 16:09
O Wolfsburgo quer manter Mohamed Amoura e deixa aviso ao Benfica, clube que alegadamente está interessado no jogador.
Em entrevista ao jornal Wolfsburger Allgemeine, o diretor-geral Peter Christiansen explica o ponto da situação.
“Estamos na época das transferências, tudo pode acontecer. Mas isso não se aplica apenas ao Mo. Ele só sairá se o preço for justo. E só o venderemos se acreditarmos que, mesmo sem ele, continuamos a ter armas adequadas na equipa para poder causar danos aos adversários. Não queremos entrar na nova temporada enfraquecidos”, refere.
O dirigente do clube alemão espera que o jogador seja utilizado na primeira jornada da Bundesliga: “Por que motivo não jogaria?”
O argelino Amoura, de 25 anos, participou, na época passada, em 34 jogos, fez 10 golos e nove assistências.