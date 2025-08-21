Menu
Itália

João Mário, a adaptação à Juventus e a troca com Alberto Costa

21 ago, 2025 - 17:20

Lateral direito deixou o FC Porto e tem impressionado em Itália.

A+ / A-

O defesa João Mário foi oficialmente apresentado, esta quinta-feira, como reforço da Juventus.

Em conferência de imprensa, o jogador luso falou da adaptação ao novo clube e elogiou Francisco Conceição, em particular.

“Eles têm sido incríveis, tenho-me sentido muito bem com esta equipa. Faço parte de um grupo com enorme qualidade e foi fácil integrar-me. O Francisco Conceição tem sido um grande apoio nestas primeiras semanas, já o conhecia e já jogámos juntos no passado. Tenho uma ótima relação com todos os meus colegas de equipa; eles receberam-me muito bem e estamos a criar laços dentro e fora do campo”, disse.

O jogador falou sobre os primeiros minutos em campo: “Senti-me bem. As exigências do treinador em relação ao futebol ofensivo fizeram-me sentir confortável logo de início. A condução da bola é definitivamente um dos meus pontos fortes. Preciso de trabalhar para melhorar ainda mais estas qualidades”.

João Mário também falou sobre Alberto Costa, que trocou a Juventus pelo FC Porto.

“Ele é um jogador português com grande potencial, desejo-lhe tudo de bom. Agora também se mudou para um clube com uma grande história como o FC Porto, onde também há pressão para vencer. Espero que tenha sucesso na sua experiência”.

