Lizbeth Ovalle passa a ser a jogadora mais cara de sempre

21 ago, 2025 - 17:50

Mexicana vai jogar para os Estados Unidos.

A mexicana Lizbeth Ovalle transfere-se do Tigres para o Orlando Pride por 1,5 milhões de dólares, cerca de 1,3 milhões de euros. passa a ser a transferência mais cara de sempre no futebol feminino.

O anterior recorde era de Olivia Smith, ex-jogadora do Sporting, quando trocou o Liverpool pelo Arsenal.

Aos 25 anos, a extremo vai para os Estados Unidos pelo menos até 2027, depois de conquistar seis títulos mexicanos.

Lizbeth Ovalle bateu vários recordes no México: mais de 100 golos (136) e mais de 100 assistências (107).

