Tatiana Pinto reforça campeã italiana

A internacional portuguesa Tatiana Pinto vai jogar na Juventus até 2027.

A médio lusa chega do Atlético Madrid, clube pelo qual marcou três golos e cinco assistências em 35 jogos.

"Foi inesperado, mas assim que a Juventus me contactou fiquei muito feliz. Sou uma jogadora muito ambiciosa. Ser a primeira jogadora portuguesa da Juventus deixa-me muito feliz", referiu aos meios do clube.

Tatiana Pinto acrescentou: "A Juventus é o clube perfeito para quem quer ganhar títulos, estar ao mais alto nível a competir em todas as competições. Acho que é uma combinação perfeita. Acabei de chegar, mas já percebi que este é um clube que quer ganhar tudo. Identifico-me totalmente com esses valores".

A jogadora já passou por Albergaria e Sporting, em Portugal, mas também SC Sand (Alemanha), Bristol (Inglaterra), Levante (Espanha), Brighton (Inglaterra) e Atlético Madrid (Espanha).

A Juventus sagrou-se campeã e conquistou a Taça de Itália na época passada.