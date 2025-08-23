Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 22 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Atenção, Benfica. Fenerbahçe ganha antes de visitar a Luz

23 ago, 2025 - 21:53 • Lusa

Talisca marcou um dos golos da partida.

A+ / A-

O Fenerbahçe somou a primeira vitória na Liga turca de futebol, ao triunfar em casa sobre o Kocaeslispor, por 3-1, quatro dias antes de visitar o Benfica, na segunda mão do play-off da Liga dos Campeões.

A jogar em casa o jogo da terceira jornada da Liga turca, a equipa treinada pelo português José Mourinho colocou-se em vantagem aos cinco minutos, pelo eslovaco Milan Skriniar, mas o Kocaeslispor empatou, pelo croata Bruno Petkovic, aos 22.

Já na segunda parte, o inglês Archie Brown (51 minutos) e o brasileiro Anderson Talisca (66), ex-jogador do Benfica, garantiram o triunfo ao conjunto de Mourinho, que contou com o português Nélson Semedo no ‘onze’.

Depois de ter empatado na estreia – tem um jogo em atraso –, o Fenerbahçe ocupa provisoriamente o sétimo lugar, com quatro pontos, a três do líder Goztepe, que tem mais um jogo, enquanto o Kocaelispor somou a terceira derrota.

O Fenerbahçe joga na quarta-feira no Estádio da Luz, frente ao Benfica, na segunda mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões, depois de um empate a zero na Turquia.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 22 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?