Atenção, Benfica. Fenerbahçe ganha antes de visitar a Luz

O Fenerbahçe somou a primeira vitória na Liga turca de futebol, ao triunfar em casa sobre o Kocaeslispor, por 3-1, quatro dias antes de visitar o Benfica, na segunda mão do play-off da Liga dos Campeões.

A jogar em casa o jogo da terceira jornada da Liga turca, a equipa treinada pelo português José Mourinho colocou-se em vantagem aos cinco minutos, pelo eslovaco Milan Skriniar, mas o Kocaeslispor empatou, pelo croata Bruno Petkovic, aos 22.

Já na segunda parte, o inglês Archie Brown (51 minutos) e o brasileiro Anderson Talisca (66), ex-jogador do Benfica, garantiram o triunfo ao conjunto de Mourinho, que contou com o português Nélson Semedo no ‘onze’.

Depois de ter empatado na estreia – tem um jogo em atraso –, o Fenerbahçe ocupa provisoriamente o sétimo lugar, com quatro pontos, a três do líder Goztepe, que tem mais um jogo, enquanto o Kocaelispor somou a terceira derrota.

O Fenerbahçe joga na quarta-feira no Estádio da Luz, frente ao Benfica, na segunda mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões, depois de um empate a zero na Turquia.