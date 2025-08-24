Bruno Fernandes falha penálti. United empata com Fulham

O Manchester United, de Ruben Amorim, empatou com o Fulham, de Marco Silva, em partida da liga inglesa de futebol.

Destaque para Bruno Fernandes. O internacional luso desperdiçou uma grande penalidade, ainda com 0-0 no marcador.

Os golos foram apontados por Leny Yoro, após canto, e Emite Smith Rowe.

O Manchester United, que teve Bruno Fernandes a tempo inteiro e o defesa direito luso Diogo Dalot a partir dos 52 minutos, perdeu pontos em Craven Cottage pela primeira vez em 14 anos e oito partidas, enquanto o Fulham repetiu o resultado obtido em casa do Brighton (1-1) e é 13.º, com dois pontos.



Para já, Arsenal e Tottenham estão nas duas primeiras posições da Liga inglesa, ambos com seis pontos, mas podem ser alcançados pelo campeão Liverpool na segunda-feira, caso os ‘reds’ triunfem no terreno do Newcastle, no encerramento da segunda jornada.