Jéssica Silva no Al Hilal

25 ago, 2025 - 21:40
O Al Hilal anunciou a contratação de Jéssica Silva.
A internacional portuguesa estava sem clube depois de ter deixado o Gotham, dos Estados Unidos.
A avançada assina contrato válido até 2026.
"O futebol sempre foi mais do que um jogo para mim. Ensinou-me resiliência, coragem e a importância de permanecer fiel a quem sou. Todos os clubes e países onde joguei deixaram-me lições e memórias que carrego com orgulho. Agora é hora de abraçar um novo desafio. Um passo à frente que representa uma grande oportunidade profissional e também uma oportunidade de mostrar que os meus valores viajam comigo, onde quer que vá", escreveu Jéssica Silva.
No clube saudita, Jéssica Silva vai jogar com Kheira Hamraoui, ex-jogadora de PSG e Barcelona, que ganhou três Ligas dos Campeões.