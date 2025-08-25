Jovem de 16 anos dá vitória ao Liverpool

25 ago, 2025 - 22:20
O Liverpool derrotou o Newcastle, fora, por 3-2, com o golo decisivo a surgir aos 90+10 e a ser marcado por um miúdo de 16 anos.
Rio Ngumoha, extremo, fez o golo, de pé direito, numa transição rápida dos “reds”.
Antes, Gravenberg e Ekitike fizeram os outros tentos do campeão inglês.
Já para os donos da casa, os golos foram marcados por Bruno Guimarães e Osula.
Com esta vitória, o Liverpool está no grupo de equipas que têm duas vitórias em dois jogos, tal como Arsenal e Tottenham.