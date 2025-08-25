Menu
Inglaterra

Jovem de 16 anos dá vitória ao Liverpool

25 ago, 2025 - 22:20

Jogo teve cinco golos, o último dos quais aos 90+10.

O Liverpool derrotou o Newcastle, fora, por 3-2, com o golo decisivo a surgir aos 90+10 e a ser marcado por um miúdo de 16 anos.

Rio Ngumoha, extremo, fez o golo, de pé direito, numa transição rápida dos “reds”.

Antes, Gravenberg e Ekitike fizeram os outros tentos do campeão inglês.

Já para os donos da casa, os golos foram marcados por Bruno Guimarães e Osula.

Com esta vitória, o Liverpool está no grupo de equipas que têm duas vitórias em dois jogos, tal como Arsenal e Tottenham.

